金管局公布今年第三季外匯基金錄得投資收益528億港元，按季下跌56.6%。金管局總裁余偉文出席立法會會議後表示，由於地緣政治包括美國大選、歐洲疫情及脫歐等因素，將對環球經濟及金融市場構成影響，預期今年第四季外匯基金的不明朗性高，尤其是在11月至12月份，當局將繼續採取防禦性做法，並保持較高流動性。

他又指，當局將研究成立中小企數據統一平台即商業數據互換（CDI），並作出系統性分析，以便銀行更容易掌握到中小企數據，及有助了解其營運情况與前景，從而加大對中小企的貸款額度。他強調，當局將會與私隱專員公署洽商，以進一步保護有關數據的安全私隱。至於平台的具體做法，他於會上透露，當局會與銀行及中小企再進行討論研究有關發展，又稱有可能是由香港銀行同業結算公司處理。

對於美國對金融機構的制裁風險，他回應指「單邊制裁不會令本地銀行產生法律義務」，認為銀行須管理相關的營運風險，雖然現時市場不明朗性甚高，但指目前銀行已就不同場景做好的應對方案，相信縱使面對市場震盪，仍然具有一定抗震能力。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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