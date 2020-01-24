屢傳財困的中國恒大（3333）昨晚公布以148.5億元(人民幣．下同)向申能集團轉讓2018年9月才購入廣匯實業的40.964%權益。券商銀河聯昌指出，恒大持續去槓桿並出售非核心的廣匯資產，加上10月份集團合約銷售可達高位的1000億元，全年料可完成7500億元至8000億元，按年升25%至33%。消息刺激恒大股價早市升2.21%，半日收15.74元，曾高見16.2元。

銀河聯昌指出，樂見恒大持續去槓桿，並新近出售非核心的廣匯資產，10月份合約銷售可達高位的1000億元，全年料可完成7500億元至8000億元，按年升25%至33%。而且該行認為今次恒大是非常認真去維持其去槓桿的戰略，並料其淨負債可以由2020財年的137%，降至2021財年的98%。

同時，基於恒大落力加快合約銷售，以及將回A計劃的戰略股東投資轉為權益，提前償還美元債，及推進恒大物業及恒大汽車（0708）於上海證券交易所科創板上市等，相信其流動性及違約危機極細。該行維持對恒大的「增持」評級，目標價20.6元。

至於其他內房及物管股價早市亦做好，時代中國（1233）升4.84%，雅居樂（3383）升2.26%、萬科（2202）升1.67%等，濱江服務（3316）升3.25%、彩生活（1778）升2.67%、永升生活服務（1995）升2.1%等。

記者：方楚茵

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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