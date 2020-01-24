恒指半日升210點或0.88%，報24318點，成交金額607億元；國指升108點或1.11%，報9868點。恒生科技指數收報7527點，跌0.09%。恒指今早高開167點，高位曾升最多276點或1.15%，是2020年10月21日後最大升幅。走勢上，受制於20天線(24385.22點)。

藍籌29隻升，15隻下跌，6隻無升跌。電動車廠擬生產高性能車，吉利（0175）升10.43%，收報17.58元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌3.06%，收報7.92元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升3.74%，收報5.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點；平保（2318）跌1.07%，收報78.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

油價急跌，中石油（0857）收報2.18元，升0.46%；中海油（0883）收報7.02元，跌0.28%；中石化（0386）收報3.08元，升2.33%。

本周四(5日)阿里巴巴（9988）公布業績。明日則有聯想（0992）。阿里巴巴收報294.2元，升0.34%；聯想收報4.85元，無升跌。

恒生科技指數成份股13隻升，13隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報34.1元，升2.4%；跌幅最大的是中興（0763）見52周低16.5元，收報16.54元，跌3.16%。

破頂股包括呷哺呷哺（0520）創52周高，見14.42元，收報14.3元，升8.01%；紫金礦業（2899）創52周高，見6元，收報5.97元，升6.42%；嘉里物流（0636）創上市新高，見16.46元，收報15.76元，跌2.48%；中遠海控（1919）創52周高，見5.2元，收報4.95元，無升跌；比亞迪股份（1211）創上市新高，見164.6元，收報163.8元，升6.29%。

萬國數據（9698）上市，定價每股80.88元。半日收報83.1元，升2.7%。

匯控（0005）擬在法國除牌。匯控收報32.7元，升1.87%。

華為擬在滬建晶片廠以應付美國制裁。舜宇（2382）收報130.3元，升1.64%；小米（1810）收報21.75元，跌1.14%。

傳快手下周在港申請上市，最快年內掛牌。港交所（0388）收報371.2元，升0.27%；騰訊（0700）收報591元，無升跌。

恒大（3333）再賣資產「救亡」，150億售廣匯。恒大收報15.74元，升2.21%；廣匯寶信（1293）半日收報0.92元，跌4.16%。

高銀（0530）清盤呈請延至11月23日再辯論。另外，接管人亦發新聞稿更正高銀公告之內容，稱高銀的公告試圖予人「法院拒絕接納接管人申請」的印象，這一點並不正確。半日收報0.55元，跌3.5%。

澳門10月賭收72.7億 按月彈2.3倍。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報12.98元，升3.34%；美高梅中國（2282）收報9.71元，跌4.99%；澳博控股（0880）收報8.3元，升3.36%；永利澳門（1128）收報11.02元，升2.99%；銀河娛樂（0027）收報52.55元，升2.84%；金沙中國（1928）收報27.55元，升1.47%。

香港電視（1137）公布人事變動，王維基調任為集團行政總裁。香港電視收報11.78元，升2.26%。

中行（3988）第三季少賺1.6%至448億元人幣。中行收報2.51元，升2.45%。

工行（1398）第三季少賺4.65% 至799億元人幣。收報4.48元，升2.75%。

壹傳媒（0282）盈喜，料虧損收窄一半。收報0.248元，無升跌。

莎莎（0178）發盈警，半年料蝕最多3億。收報1.11元，無升跌。

思捷（0330）歐洲附屬重組計劃獲通過 將重新合併報表。半日收報0.84元，升5%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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