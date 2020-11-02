易綱：數碼人民幣只是起步階段
文章日期：2020年11月2日 12:14
內地快將推出數碼人民幣的消息高唱入雲，不過人民銀行行長易綱今早參與金融科技周時表示，數碼人民幣仍在起步階段，需要更完善的法律框架以及著重透明度的監管要求，未來會與國際央行及監管部門，就框架以及貨幣穩定性進行討論。
易綱透露，數碼人民幣以替代流通現金作為起步，並採用雙層投放模式，即人行先將數碼人民幣兌換到銀行或其他機構，再由機構兌換予公眾。目前已完成搭建標準程式，並在4個地區以及未來的冬奥場景進行試點。他相信，現金和數碼人民幣在未來日子會於中國並存。
易綱又表示，現時數碼人民幣可在4個試點城市逾12萬個場景，透過二維碼或tap and go技術使用，試驗階段運作順暢，已進行超過400萬宗交易，涉及交易額逾20億元人民幣。
記者：陳子凌
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
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費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
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