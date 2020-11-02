內地快將推出數碼人民幣的消息高唱入雲，不過人民銀行行長易綱今早參與金融科技周時表示，數碼人民幣仍在起步階段，需要更完善的法律框架以及著重透明度的監管要求，未來會與國際央行及監管部門，就框架以及貨幣穩定性進行討論。

易綱透露，數碼人民幣以替代流通現金作為起步，並採用雙層投放模式，即人行先將數碼人民幣兌換到銀行或其他機構，再由機構兌換予公眾。目前已完成搭建標準程式，並在4個地區以及未來的冬奥場景進行試點。他相信，現金和數碼人民幣在未來日子會於中國並存。

易綱又表示，現時數碼人民幣可在4個試點城市逾12萬個場景，透過二維碼或tap and go技術使用，試驗階段運作順暢，已進行超過400萬宗交易，涉及交易額逾20億元人民幣。

記者：陳子凌

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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