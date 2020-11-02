金管局總裁余偉文今早出席金融科技周時表示，將推出商業數據交流(Commercial Data Interchange，CDI)，容許數據持有人透過數據供應商向銀行分享其數碼足跡。客戶可授權服務供應商通過該平台向銀行提供相關數據，而銀行則可透過數據去提供更有效率服務，以及更具針對性的信貸評核。

余偉文指出，CDI目標是幫助中小企等透過分享數據，改善現時所獲得的金融服務，強調局方十分重視私隱及用戶意願，亦會設用戶保障機制等。

余偉文亦認為，科技不會取代銀行，而是令銀行變得更好，香港是率先建立虛擬銀行的市場之一，也是亞洲其中一個有最多虛擬銀行的城市，時至今日客戶已可選擇不同銀行服務及平台，而競爭亦減低成本及改善客戶體驗。

他又表示，金管局跟泰國央行合作研究數字貨幣，下一階段將會探討在跨境貿易結算及資本市場交易的實例。

記者：陳子凌

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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