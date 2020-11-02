陳茂波：疫情令金融科技成主流
文章日期：2020年11月2日 11:49
財政司司長陳茂波今日在金融科技周致辭表示，新冠肺炎令金融科技成為主流，因疫情加速了市民及企業意識到數碼化方案重要性。
陳茂波透露。截至上月，轉數快登記用戶已逾620萬人，日均交易量達到42.6萬宗，較轉數快2年前推出首月交易量增加7倍。有部分政府部門的繳款亦將在今年底開始可採用轉數快。政府未來亦會與監管機構持續溝通，提升系統，同時會兼顧安全與私隱。
另外，陳茂波稱，香港目前有超過600間初創企業，當中有8間獨角獸企業。今年首7個月已有21間初創企業集資逾500萬美元。此外，目前有900間公司參與銀行業開放應用程式介面（API）第一及第二階段，8間虛擬銀行也陸續開業，有營運者推出無卡號的扣帳卡以加強支付安全。
記者：陳子凌
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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