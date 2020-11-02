雲頂新耀（1952）公布，中國國家藥品監督管理局批准其治療轉移性乳腺癌的Trodelvy藥品 3 期藥物臨床試驗申請。

另外，康方生物（9926）公布，其核心自主研發治療癌症的新藥PD-1/VEGF雙特異性抗體 Ia 期臨床研究階段性數據已在今年中國腫瘤免疫治療會議上發布。

目前有關新藥已在澳洲和中國開展Ia期臨床研究，最初劑量遞增階段的臨床研究結果令人鼓舞。PD-1抑制劑與VEGF抑制劑的聯合療法已在多個瘤種，如腎細胞癌、非小細胞肺癌和肝細胞癌等展現出顯著的療效。

雲頂新耀曾升穿60元，最多升3.75%，現報59.2元，升2.16%；康方生物現報22.95元，下挫5.56%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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