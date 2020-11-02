雲頂新耀曾漲逾3.7% 治療乳癌藥獲臨床試驗申請
文章日期：2020年11月2日 11:30
雲頂新耀（1952）公布，中國國家藥品監督管理局批准其治療轉移性乳腺癌的Trodelvy藥品 3 期藥物臨床試驗申請。
另外，康方生物（9926）公布，其核心自主研發治療癌症的新藥PD-1/VEGF雙特異性抗體 Ia 期臨床研究階段性數據已在今年中國腫瘤免疫治療會議上發布。
目前有關新藥已在澳洲和中國開展Ia期臨床研究，最初劑量遞增階段的臨床研究結果令人鼓舞。PD-1抑制劑與VEGF抑制劑的聯合療法已在多個瘤種，如腎細胞癌、非小細胞肺癌和肝細胞癌等展現出顯著的療效。
雲頂新耀曾升穿60元，最多升3.75%，現報59.2元，升2.16%；康方生物現報22.95元，下挫5.56%。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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