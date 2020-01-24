港元拆息全線向下。與樓按相關的1個月HIBOR連跌3日，跌7.93點子為6月以來最大降幅，1個月HIBOR跌至0.32339%，是2020年8月27日後最低，當日報0.26089%；對上一次連跌3日是10月16日，當日拆息報0.3556%。

港元現報7.7544元貶值22點子，曾貶值最多33點子，報7.7555元，亦曾升值最多4點子，報7.7518元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.3點子至0.18804%；1星期HIBOR跌31.77點子至0.24804%；2星期HIBOR跌15.23點子至0.27%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.32點子至0.47946%；6個月期HIBOR跌2.2點子至0.65804%；12個月期HIBOR跌1.77點子至0.83696%。

美元指數現報94.073升值0.035點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.14025%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1831%，終止連續1日擴闊，利差是2020年8月27日後最低，當日差距為0.1058%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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