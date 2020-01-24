外匯基金今年第3季賺528億港元 按季跌56%
文章日期：2020年11月2日 10:55
外匯基金今年第3季賺528億港元，按季跌56%或688億元，按年升1.24倍。其中，其他股票多賺299億元，是歷來賺最多的第三季，而上季則賺677億元。香港股票虧損3億元，較上一季賺8.8億港元的投資收益，減少11.8億港元；債券投資收益85億元；外匯投資收益147億元。其他股票及外匯投資收益按季均錄得上升。
1月至9月外匯基金投資收入624億元。其中，債券投資收益832億元；香港股票投資虧損199億元；其他股票投資收益145億元；非港元資產外匯估值下調97億元；其他投資虧損57億元。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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