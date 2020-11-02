英國英格蘭地區將於本周四(5日)至12月2日實行新一輪抗疫限制措施，包括限制旅行及關閉酒吧和餐館。《金融時報》報道，英國商界領袖呼籲政府提供更多財務援助來支持受危機打擊的企業。

當地僱主組織英國工商業聯合會(CBI)的總幹事Carolyn Fairbairn稱，最新的封鎖措施是一次「沉重打擊」。英國零售商協會(British Retail Consortium)行政總裁Helen Dickinson表示，新措施將對「聖誕之前的商業街造成難以估量的損害」。

英國首相約翰遜上周六晚宣布將在英格蘭地區實施一連串新的限制措施，包括限制旅行及關閉酒吧和餐館，新措施將於周四生效，持續27天。

內閣辦公室部長高文浩(Michael Gove)表示，將於下月對疫情進行審議，視乎數據顯示，若屆時病毒的傳播沒有減弱，封鎖可能會延長。

英國財政部已宣布，旨在支持僱主的強制休假計劃，原定於11月1日結束，將延長一個月，並實行最初的補貼標準，即工資的80%。

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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