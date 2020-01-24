財新公布10月份中國製造業採購經理指數(PMI)報53.6，高過預期的52.8，亦高過上月的53，去年同期為51.7。10月份PMI升至2011年1月後最高。

數據顯示，內地製造業景氣明顯改善，產出與新業務總量大幅加速增長。不過，多個出口市場的疫情反彈，使新接出口訂單增速減弱。市況整體轉強之下，企業經營信心改善，業界樂觀度升至2014年8月後最高。

其他方面，報告亦指出，業務總量大增之下，產量增速為過去10年最強勁；新訂單增加對產能構成壓力，積壓的業務量上升，積壓率與9月持平。但對用工仍然審慎，僅輕微擴張，以控制成本。

為滿足生產，採購量亦相應增加，增幅可觀；採購庫存上升，增速是2016年7月後最高。而因交付訂單，成品庫存微降。部分廠商指，因供應商存貨低、人手短缺，拖慢整體供貨速度。

製造業平均投入本上升幅減弱，成本上升與原料價升有關，業通過上調售價將成本轉移至客戶。加幅雖較9月加劇，但仍屬溫和。

廠商對未來12個月信心增強，升至2014年8月後最高。普遍預期未來一年，疫情影響將會消退，全球經濟將會復蘇。

財新智庫高級經濟學家王喆指，經濟復蘇還將持續數月是大概率事件；外部環境仍有不確定因素，後疫情時期貨幣和財政政策的常態化還需謹慎。

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