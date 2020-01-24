恒指今早高開167點或0.7%，報24274點，成交金額24億元；國指今早高開60點或0.62%，報9820點。恒生科技指數開市報7601點，升0.89%。

油價急跌，中海油（0883）跌1.14%，報6.96元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。另外兩桶油中石油（0857）開市報2.19元，升0.92%；中石化（0386）開市報3.04元，升1%

藍籌39隻升，5隻下跌，6隻無升跌。蒙牛（2319）升1.78%，報37.1元，是升幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.71%，報74.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點。

本周四(5日)阿里巴巴（9988）公布業績。明日則有聯想（0992）。阿里巴巴開市報298.4元，升1.77%；聯想開市報4.9元，升1.03%。

萬國數據（9698）上市，定價每股80.88元。開市報81元，升0.14%。

匯控（0005）擬在法國除牌。匯控開市報32.15元，升0.16%。

華為擬在滬建晶片廠以應付美國制裁。舜宇（2382）開市報130元，升1.4%；小米（1810）開市報22.2元，升0.91%。

傳快手下周在港申請上市，最快年內掛牌。港交所（0388）開市報370.4元，升0.05%；騰訊（0700）開市報593元，升0.34%。

恒大（3333）再賣資產「救亡」，150億售廣匯。同時可留意廣匯寶信（1293）。恒大開市報15.96元，升3.64%；廣匯寶信開市報1.05元，升9.37%。

高銀（0530）清盤呈請延至11月23日再辯論。另外，接管人亦發新聞稿更正高銀公告之內容，稱高銀的公告試圖予人「法院拒絕接納接管人申請」的印象，這一點並不正確。開市報0.55元，跌3.5%。

澳門10月賭收72.7億，按月彈2.3倍。濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報12.66元，升0.8%；美高梅中國（2282）開市報10元，跌2.15%；澳博控股（0880）開市報8.12元，升1.12%；永利澳門（1128）開市報10.68元，跌0.19%；銀河娛樂（0027）開市報51.6元，升0.98%；金沙中國（1928）開市報27.15元，無升跌。

香港電視（1137）公布人事變動，王維基調任為集團行政總裁。開市報11.52元，無升跌。

中行（3988）第三季少賺1.6%至448億元人幣。中行開市報2.47元，升0.82%。

工行（1398）第三季少賺4.65% 至799億元人幣。開市報4.38元，升0.46%。

壹傳媒（0282）盈喜，料虧損收窄一半。開市報0.248元，無升跌。

莎莎（0178）發盈警，半年料蝕最多3億。莎莎開市報1.07元，跌3.6%；卓悅控股（0653）開市報0.169元，升8.33%。

思捷（0330）歐洲附屬重組計劃獲通過 將重新合併報表。開市報0.8元，無升跌。

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