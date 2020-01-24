美股上周五向下，港股ADR升176點或0.73%，報24283點。三大美期現時仍跌0.42%至0.56%，日股現升1.02%，韓股現升0.69%，澳股現升0.21%。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.14%，折合報591.85元；匯控（0005）升1.34%，折合報32.53元；建行（0939）升0.13%，折合報5.36元。

今日焦點股份可留意：

本周四(5日)阿里巴巴（9988）公布業績。明日則有聯想（0992）。

萬國數據（9698）上市，定價每股80.88元。

匯控（0005）擬在法國除牌。

華為擬在滬建晶片廠以應付美國制裁。

傳快手下周在港申請上市，最快年內掛牌。留意港交所（0388）、騰訊（0700）。

恒大（3333）再賣資產「救亡」，150億售廣匯。同時可留意廣匯寶信（1293）。

高銀（0530）清盤呈請延至11月23日再辯論。另外，接管人亦發新聞稿更正高銀公告之內容，稱高銀的公告試圖予人「法院拒絕接納接管人申請」的印象，這一點並不正確。

澳門10月賭收72.7億 按月彈2.3倍。

香港電視（1137）公布人事變動，王維基調任為集團行政總裁。

中行（3988）第三季少賺1.6%至448億元人幣。

工行（1398）第三季少賺4.65% 至799億元人幣。

壹傳媒（0282）盈喜，料虧損收窄一半。

莎莎（0178）發盈警，半年料蝕最多3億。

思捷（0330）歐洲附屬重組計劃獲通過 將重新合併報表。

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