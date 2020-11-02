思捷環球（0330）公布，今年3月對附屬公司啟動財產保護訴訟程序，並於上月底在德國杜塞爾多夫破產法院召開債權人會議，大多數債權人投票贊成並批准相關附屬公司的所有破產計劃，法院裁決獲得通過，破產法院確認重組計劃。法院裁決計劃將於11月14日生效。預期於11月底之前，破產法院將通過終止破產程序的最終裁決。

於法院裁決生效後，相關附屬公司須根據重組計劃之百分比支付其無抵押債權人各自的索償。根據重組計劃，該等無抵押債權人將放棄對相關附屬公司的所有餘下索償。

由於7月起，按國際財務準則，思捷環球被視為不控制相關附屬公司，而根據新的裁決，公司將重新獲得對相關附屬公司的控制權，並因此將全面合併相關附屬公司（即再次採用全面合併法）。

今年3月，思捷發公告指出，受歐洲爆發新冠肺炎影響，當地的附屬公司的情况嚴重惡化，目前僅靠疲弱的電子商務產生營業額，然而營運成本持續累積，為保障集團的償付能力及資金流動性，已根據德國破產法例第270b條，就6家歐洲附屬公司申請啟動財產保護訴訟程序，同時正探索進一步融資方案。重組計劃草案須在6月29日前提交。

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