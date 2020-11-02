上周美股大幅下挫，港股相對抗跌，但到上周五中午過後，螞蟻集團（6688）結束招股後就再也無法逆全球股市而靠穩，恒指再次逼近24000點邊緣。美股周五期指先急挫逾2%，開市前後跌幅顯著收窄，中段深度下跌，尾市在銀行、能源等股份平淡倉下跌幅收窄，但納指收市仍跌逾2%。美股是否見頂？筆者覺得可能性一般，但短期波動性和風險確實較高，一些低殘股份反而有些驚喜，說不定港資股也有出頭天。

美股在總統大選前持續調整，最大的問題是科技股在公布業績反應極差。蘋果iPhone銷售欠佳，但誰都知是因為新機尚未應市，股價依然大跌。其他如facebook、亞馬遜等，大家都放大業績弱點，例如前者是美國用戶增長放緩，後者是AWS增速減慢。背後原因並非市場不理性，而是投資者控制風險，在不明朗因素前減持高升股獲利。

美股見頂風險不大

過去半年股市升勢凌厲，先是受惠疫情的科技股和醫藥股起動，之後工業、航運、內需、零售等各個環節都回暖，股價提前反映了下半年以至明年的增長前景。從值博率角度看，潛在上升空間暫時有限，需要時間和盈利進一步增長去消化高估值，一些大落後的板塊和地區有機會獲資金流入。例如10月份新興市場表現理想，印度、印尼、巴西、甚至阿根廷都不錯，可見任何地方都有出頭天。香港由去年社會運動，到今年實施國安法，不少意見認為一國兩制已名存實亡，香港司法獨立、法治等獨特優勢將會逐漸消失。無論對內地還是海外人士，香港都只是一個普通的中國城市，以往港資股享有的溢價也蕩然無存。由公用股、地產股、零售股等，估值都跌至地板價，但依然乏人問津。

本地地產股估值 接近內房水平

現時本地地產股市帳率全線低於0.5倍，這是高負債、高風險、下跌周期中的內房股估值，從這個角度看，港資股溢價應該已消失得七七八八，股價更多是由盈利升跌主導。

過去20年，新地（0016）股價與本港GDP走勢同步，但GDP回升，股價也會同步上揚。始終地產走勢還是看經濟，民眾收入多了，樓市自然價量齊升利好地產股前景。本港第三季GDP按年收縮3.4%，但按季則有3%增長，終止連續5季的技術性衰退，也較預期更佳。悲觀的話總可找到看淡前景的理由，例如增長依靠出入口、政府開支推動，若海外疫情改善，這兩個因素都會減弱。

新地股價與港經濟關係密切

但如無意外，疫苗應可於2021年面世，疫情對旅遊、零售的衝擊將會減退，而本港中產、富裕階層的經濟實力也未受疫情太大影響，甚至因股市上升而資產增值。再加上中國經濟已率先轉為正增長，美國也應該在明年上半年回到疫情前水平，香港明年復蘇是大概率的事。

此外，今年受到疫情影響，上半年一手新盤成交宗數僅約7000宗，但仍較去年同期大跌40%，第3季也只有3090宗，年初至今累計仍大跌35%。如果以每年正常需求20000宗為基準，明年將有很大的積壓需求，對於本地地產股也有利好作用。

■「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日（星期五）

時間：下午6:00-7:00（HKT）

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)

截止日期：下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

[張兆聰 還看今朝]