財經事務及庫務局局長許正宇今日以「致香港中小券商界同仁的一封信」為題撰寫網誌，疫情下香港金融市場依然生氣蓬勃，早前有說法指資金正大規模撤離香港，在港匯不斷觸及強方兌換保證，資金持續流入令銀行體系結餘大幅增長至超過4,500億元的情況下已不攻自破。

他指出，政府5月在防疫抗疫基金下推出證券業資助計劃，為持牌個人及B組和C組經紀提供一次過現金資助，7月再擴展至包括金銀業貿易場行員及註冊從業員，涉及總金額約9,520萬元。

他認為，金融科技絕對是一個值得重點探索的範疇，未來可協助證券業務效率提升，降低營運成本。疫情為金融業應用科技帶來很多實踐機會，包括遠程開戶、智能投資顧問、監管科技等，值得大家關注並考慮應用。

展望將來，許正宇對香港金融市場發展充滿信心，融資能力會持續提升，產品也將更多元化，股票以外如交易所買賣基金（ETFs）及房地產投資信託基金 （REITs）等交易會更活躍，帶來更多業務機會。政府近日發行通脹掛鈎債券 （iBond）廣受歡迎，亦有安排通過券商接受投資者認購，期待繼續與行業努力奮鬥，解決中小券商經營困難的同時開拓更多商機。