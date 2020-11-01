財政司長陳茂波今日撰寫網誌指，港第3季本地生產總值有所改善，按季更上升3%，結束連續5季的跌勢，經濟初現見底跡象。隨著部份防疫社交距離措施進一步放寬，市面人流以至食肆及商場均人氣漸旺，但部份受疫情直接衝擊的行業壓力更大，即使整體經濟改善，一般打工仔仍面對困境。

他指出，除了疫情變化，現時金融市場估值偏高，與實體經濟表現背馳，其後可能出現的波動及導致的資金流變化將影響環球經濟，對新興經濟體或造成更大的衝擊。

他又指，內地五中全會剛發表了有關「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議，，建議清楚看到中國正進入新發展階段。現時中國人均GDP約1萬美元，與發達經濟體仍有很大差距，只要內地經濟持續增長，人民收入增加，內地消費類行業將仍有很大增長空間。港商可從推動優質產品擴大內銷、拓展進口分銷業務等，積極參與內需市場。另外，香港擁有遍及全球的商貿網絡，可提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務，從而在國內國際雙循環的相互促進中發揮更積極的作用。

另外，香港在「一帶一路」及大灣區發展仍繼續發揮重要的功能及平台角色，大灣區更是香港參與中國內循環重要切入點，必需抓緊這個重大機遇，助力中國建設同時為創造更廣闊的發展空間。