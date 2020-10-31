中國平安（2318）旗下的網上資產管理平台陸金所首日在美國上市遭遇科技股下挫，昨日收報12.8美元，較招股價13.5美元下跌5.19%。陸金所為今年在美國上市的最大型中概股，集資額23.6億美元。

多間科技巨頭在周四收市後公布上一季業務，雖然普遍好過預期，不過受美國新冠肺炎疫情持續上升、總統大選的不確定性影響，加上市場認為公司發布的前景預測差過預期，拖累科技股下跌，納指昨日下跌1.21%，報10911點，道指下跌0.59%，至26501點；標普500指數下1.21%，報3269點。

總結全周，道指下跌5.5%，標普500指數下跌5.6%，道指下跌6.5%。被稱為恐慌指數的標普波動率指數（VIX）本周曾升至40點，為今年6月以來最高，顯示投資者在下周二大選前的最後一個周末感到不安。

Twitter早前公布新增用戶數低過預期，加上美國總統大選可能會影響廣告收入，股價急挫21.1%。Facebook預告明年面對「很多的不確定性」，包括即將進行的隱私規定修改，昨跌6.31%，亞馬遜急挫5.45%，該行預計與新冠相關的成本將大幅上升，另外iPhone 12延遲至第四季開售，蘋果第三季iPhone銷售錄得2年來最大跌幅，股價下跌5.6%。

其他較小型的科技股同樣急跌，支付服務公司Square和網上廣告平台Trade Desk跌逾8%，早前熱門上市新股，雲服務商Slowflake下跌6.13%。Bahnsen Group投資總監David Bahnsen認為，科技股價格高得離譜，這些公司最終都會被重新定價，問題是甚麼時候開始。不過，今年股價升幅落後於其他科技巨頭的Alphabet則上升3.43%。

恒指夜期跟隨美股下挫，收報24139點，下跌18點，高水32點。ADR港股比例指數收報24285點，上升0.73%。螞蟻集團（6688）招股反應熱爆，不過阿里巴巴（9988）美股跟隨一眾科技股下跌2.52%，折合報295.23港元，較港股收市高0.69%。騰訊（0700）ADR折合報591.9美元，較港股收市高0.15%。匯控（0005）ADR折合報32.53美元，較港股收市高1.35%。