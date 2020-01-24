港交所（0388）推企業同股不同權（WVR），市場意見各異。支持陣營中，以大型上市公司為主，包括阿里（9988）、平保（2318）、太古等。不過，20名反對人士中，包含多家大型基金，包括富達、匯豐環球投資管理、貝萊德。根據諮詢結果，最終65份業界意見中，有約七成支持，三成反對。

值得留意的是，港交所諮詢本於5月31日截止，但新經濟公司龍頭阿里卻是在7月中旬、諮詢期結束後逾一個月才提交回應。阿里表示，個人版WVR令港交所及本港市場受益良多，看不到不應再進一步發展企業WVR的原因，相信改革是不同投票權架構的「自然進程」。阿里續表示，能包容各種不同管治架構的交易所，是成熟市場的標誌，而投資者應該在披露的基礎上自行作出決定。針對港交所的具體措施細節，阿里則未有回應。

另外，平保（2318）亦支持政策，並希望可降低對企業股東股權的要求，認為股東持股30%的要求太高，同時亦希望可納入傳統行業的企業股東。至於市場廣泛認為可受益於企業WVR的騰訊（0700），則未有回應諮詢。

至於反對陣營，則包括富達、匯豐環球投資管理、貝萊德等大型基金，多數基金強調，「一股一票」才是最為公平的制度。例如匯豐指出，相信引入WVR，將會造成利益錯配，亦關注能否保證自身的少數權益。