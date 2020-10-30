香港電視（1137）公布人事變動，王維基將由公司行政總裁調任為集團行政總裁，即包括旗下附屬公司，負責集團整體策略規劃及管理，香港及國際業務運作的業務方針，他將繼續擔任公司執行董事、副主席及投資委員會主席。

另外，原先擔任財務總裁的黃雅麗將調任為集團財務總裁，繼續負責集團財務、庫務、採購、行政、人才招募及管理、法律及公司秘書事務及投資者關顧職務，她將繼續擔任公司執行董事、公司秘書及投資委員會成員。

原為公司營運總監的劉志剛先生將調任為行政總裁（國際業務），負責集團國際業務運作業務方針及發展，將繼續擔任公司執行董事。至於周慧晶女士將由公司董事總經理（購物及電子商貿）調任為行政總裁（香港），負責集團香業務運作業務方針及管理，將繼續擔任本公司執行董事。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

【專欄】選戰．損戰

消息：逾155萬人認購螞蟻破紀錄 人均入飛84萬元

數碼港：全球第三季創投投資金額732億美元

中行第三季少賺1.6%至448億元人幣

工行第三季少賺4.65% 至799億元人幣

9月份銀行年率化貸款跌10.1%

第三季負資產增逾56%近200宗

農行第三季純利565億人幣 按年跌4.6%

恒指公司︰國指新增快速納入機制

招行第三季純利268億元人幣 按年升0.7%

石四藥首三季純利4.2億元 跌44.7%

中銀香港第三季經營溢利按季回升2.3%

壹傳媒盈喜 料虧損收窄一半

莎莎發盈警 半年料蝕最多3億

歐達禮：證監執法保持中立 從未擔心激怒任何政見人士