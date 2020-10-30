香港電視公布人事變動 王維基調任為集團行政總裁
文章日期：2020年10月30日 18:48
香港電視（1137）公布人事變動，王維基將由公司行政總裁調任為集團行政總裁，即包括旗下附屬公司，負責集團整體策略規劃及管理，香港及國際業務運作的業務方針，他將繼續擔任公司執行董事、副主席及投資委員會主席。
另外，原先擔任財務總裁的黃雅麗將調任為集團財務總裁，繼續負責集團財務、庫務、採購、行政、人才招募及管理、法律及公司秘書事務及投資者關顧職務，她將繼續擔任公司執行董事、公司秘書及投資委員會成員。
原為公司營運總監的劉志剛先生將調任為行政總裁（國際業務），負責集團國際業務運作業務方針及發展，將繼續擔任公司執行董事。至於周慧晶女士將由公司董事總經理（購物及電子商貿）調任為行政總裁（香港），負責集團香業務運作業務方針及管理，將繼續擔任本公司執行董事。
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日期：10月30日 (星期五)
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原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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