美國總統大選，可以說是未來一星期全球最關注、但亦是已說到不想說的大事。有別於傳統大選的民主對共和，特朗普對拜登，似乎已擺脫了政黨對決的局限，更撇離了對其他政策立場的關注，變成了單純反華及親華的對壘。

四年前的大選，特朗普對希拉里，由於坊間的民調一面倒傾向希拉里，也因此當特朗普意外當選，才會對市場帶來巨大震撼。至於本次大選，雖然民調結果大多顯示拜登領先，但領先的幅度卻並非壓倒性，鹿死誰手，或許要開票開到最後一個州才知道。正因結果無法預料，市場在沒有前設下，無論最終誰人當選，帶來的震撼倒不會如四年前般這樣大。

習慣受民主洗禮的美國人，理應更懂得分析不同候選人對不同議題的立場，從而選出最能代表自己帶領國家前進的領袖，先進國家無不以此作為選出國家元首的依歸。然而從特朗普與拜登的兩次辯論，你能從中了解他們的立場嗎？特朗普滿口中國，與拜登幾乎甚麼事也與疫情病毒扯上關係，形成鮮明的對比 ------ 兩人都想將自己的形象簡化成單一議題：特朗普將自己塑造成反華英雄，而拜登則將自己打造成疫情救星。兩者相比，或許特朗普算是成功一點，畢竟他變成了反華代表後，也將拜登變成了親華代表；相反拜登雖然力數特朗普對抗疫情不力，但口講總比落場易，沒有機會為對抗疫情作親身示範，倒不覺得有很多人認同拜登有能力帶領美國走出疫情陰霾。

正因為選舉變成單一議題，甚麼政策取向、爭議議題立場等，在這次大選亦變得不太重要。不喜歡中國的選民，自然會投向特朗普；相反地，看重中國經濟力量的選民，則會投向拜登。疫情問題上，選民的取向同樣單一化：覺得疫情來自中國、對中國懷恨在心的選民，會押注在特朗普上；至於覺得疫情蔓延來自華府防疫不力的，則會選擇拜登。理性討論效力大減，兩個陣營的支持者只會依偎在自己的群組內圍爐，互相指責對方的不是。當選戰變成互相貶損的「損戰」，任何游說工作的難度亦大增，即使某一陣營在某個議題上做不好，但只要他整體的立場是反華/親華、疫情是中國責任/華府責任，其他議題根本動搖不了選票取向的分毫。

正因為大選演變成單一議題的對立，選舉結果極難預測，因此坊間對大選的討論，逐步走向一些「無論誰人當選，某事情/事件也會.....」的推測上，例如「無論是特朗普抑或拜登當選，反華方針也難以逆轉」、「無論是特朗普抑或拜登當選，疫情持續下，醫療股也會受惠」等。這其實是一些很荒謬的因果關係，因為只要找些與大選無關的事情，配以大選這個假因子在前方，大選就會成為萬能Key，放些甚麼在後方也可以。

不過大市終歸要有方向，特朗普與拜登的立場截然不同，誰人當選，也總會牽動市場情緒。然而殊途同歸，大膽推測一下，無論勝選者是誰，在撇除疫情因素下，依然是升的機會大、跌的機會小，這或許與坊間看法略有不同，沒有令選戰帶來額外損失的「損戰」。反過來說，若疫情無法控制，則誰人當選，大市也似乎難有起色。

先說若特朗普當選吧。一向自詡自己的金融成就、經濟成就的特朗普，美股在其任內創新高，更曾大膽施壓聯儲局要求帶來低息環境。這幾年，華爾街投行似乎少了面對奧巴馬年代的巨額罰款，即使中美貿易戰爆發，對美企的影響尚算有限，因此將特朗普視為「股市-friendly」人物，也絕非誇張。特朗普近年的最大敵人，除了是中國及他口中的的Fake News外，幾大社交網絡平台與他的關係也不甚好。若特朗普成功連任，幾隻大型科技股短線難免受壓，但這幾年它們也不在壓力下成長嗎？科網趨勢不可逆轉，倒不會因為與總統關係不理想而轉勢。

若拜登當選呢？民主黨的政策，往往與富人掌權的共和黨對立。拜登的不少政策，例如加企業稅等，理論上是不利大企業、不利股市的；但他沒特朗普那樣反華的立場，卻對沖了他的民粹政策。一旦拜登成功入主白宮，美股說不定會短暫震倉，但中美貿易戰或有望成為過去，若最終能與華重修舊好，將可抵銷加稅等措施的負面影響，依然有利股市走勢。近期在「硬碟門」傳聞中忠心護主的幾大科技股，說不定更可乘勝追擊，延續板塊的強勢。

問題是，特朗普若成功當選，會否繼續充當反華先鋒？同一問題，拜登若成功當選，又會否不顧一切向中國獻媚？這些推測，當然涉及幻想成份，但卻並非無跡可尋。特朗普在疫情未出現前，確實也有針對中國，但針對都是建基於貿易協議等利益上，開天殺價、落地還錢，只要中國肯買多幾萬噸大豆，侵侵還不是奉上一句 "We make a good trade deal”？寶座到手後，會否又將反華放在一旁，以利益作為最大考慮？至於拜登，當「不喜歡中國」成為大部分美國人的共識，當選以後若想鞏固寶座、順應民意，又會否逐步對中國「加辣」？相對共和黨傳統只考慮利益，與民主黨傳統上會談多些理想、理念，過去四年環球市場已逐漸習慣了侵侵的套路，說不定拜登會有更多驚喜 / 驚嚇，帶來更不明朗的因素。

記得上屆大選，美國一邊開票、港股一邊波動，身處Trading Floor的我忙過不可開交。今屆大選，既有郵遞選票、亦有率先投票，開票隨時拖足幾日，未必會再重現四年前在短時間內的驚心動魄。由於兩個陣營的得票差距可能極少，敗選一方又隨時會不承認結果，若掀起司法程序，說不定會纏繞多個星期。拖得越久，撕裂越大，對比誰人當選，或許這是這場「損戰」的更大不明朗因素吧。

羅仕揚