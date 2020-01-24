港交所（0388）今日收市後公布，今年1月進行的企業版同股不同權（WVR）諮詢結果出爐，但方向較之前有大變化。港交所將允許於今日（30日）之前、已在海外上市的企業WVR大中華發行人回港上市。換言之，即擴大了原本《上市規則》第19C章下，可快速回港上市中概股的範圍。而原本提議的允許公司直接以企業WVR來港作首次上市，則未能成行。

諮詢指出，企業WVR中概股要回港上市，有兩項資格必須符合。首先，必須由企業股東控制，即企業股東持有公司至少30%經濟權益；此外，公司須在今日之前已在紐交所、納斯達克或倫交所上市。

此外，針對第二上市公司的市值等要求，同樣適用於企業WVR第二上市公司。具體而言，公司市值至少達400億元；或市值達100億元，最近一經審計年度的收益達10億元。另外，必須為新經濟公司，亦要證明公司監管地的法律、規例及組織章程文件，符合一定的股東保障水平。

港交所指出，諮詢共獲得65份回應，大部分人士對於應如何推行機制，以及是否需要作出修訂，則各有不同的看法及期望。根據諮詢文件，有三成或20名回應人士，認為無論任何情況下均不應該推行企業WVR，提議可謂遭市場激烈反對。

港交所上市主管陳翊庭表示，決定給予市場更多時間，深入了解香港對於採用WVR架構的上市公司及其控權人方面的監管方式，同時亦給予監管機構更多時間去監察現行制度。她又表示，相信市場從此方案獲得的經驗，有助日後就WVR制度作出修訂提供參考。

早前港交所諮詢中，對企業WVR公司來港上市設計出一套建議方案，如提議每股最多5票、上市時市值達2000億元等，但因太具爭議性，暫時均要擱置。

記者：馬迪帆

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