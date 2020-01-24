數碼港公布11月初即將舉行的「數碼港創業投資論壇」詳情和今年全球創投投資概況。2020年第一季環球電子商貿滲透率為35%，數碼港行政總裁任景信引述International Data Corporation （國際數據資訊有限公司）市場調查指預計，2020年數碼轉型支出將升至超過1.3萬億美元，按年增長為10.4%。

今年第三季環球創投投資宗數回落至4861宗，投資額達732億美元。任景信指中國創投投資市場相當活躍，第三季的投資宗數回升至約580宗，在第三季的亞洲地區的投資首10宗中，內地佔8宗。當中國內的威馬汽車的投資額達15億美元。 任景信指，有海外的投資者是透過香港作接觸大灣區的市場，稱預期未來全球商業增長會以亞洲為主，更會以中國作為增長帶動的領導者。

截止今年9月，數碼港的初創融資金額達133.28億元。最新完成的融資項目為10月29日，助港產機械人Rice Robotics 拓展日韓市場，融資金額為1600萬元。回應中美貿易戰對香港投資者的影響，數碼港投資者網絡策劃小組主席周駱美琪指，投資者較著重企業可帶出的價值為主，以投資方案為先。

數碼港主辦的「數碼港創業投資論壇」將於11月3至4日舉行，今年活動將以虛擬互動形式舉行，新增一對一投資者配對和初創資詢和創投情報。任景信指令年的會有60個講者分享，望在今次的投資論壇，令企業取得有質數的投資項目。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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