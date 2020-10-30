9月份銀行年率化貸款跌10.1%
文章日期：2020年10月30日 17:34
金管局公布，9月份貸款與墊款總額下跌0.8%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款較上月分別下降1.1%及0.3%。
9月份存款及貸款的變化，部分由於新股認購活動所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，9月份存款總額及港元存款只錄得0.2%的輕微跌幅，貸款與墊款總額則下跌0.4%。
以年率化計算，9月貸款跌10.1%，撇除新股貸款因素為跌5.1%。
9月份認可機構的存款總額下跌0.5%。其中港元存款按月下跌0.8%，跌幅為624.95億元。外幣存款下跌0.1%，當中人民幣存款下跌0.6%，於9月底為6679億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為5,931億元人民幣，而8月份的數字為5,303億元人民幣。
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