中銀香港第三季經營溢利按季回升2.3%
文章日期：2020年10月30日 17:00
中銀香港（2388）公布，第三季提取減值準備前的經營溢利為101.68億元，按季止跌回升，增2.3%，按年跌7.2%。提取減值準備前的淨經營收入為141.94億元，按季增2.4%，按年跌6%。
首9個月累計，集團減值準備淨撥備為19.34億元，按年大增62%。特定分類或減值貸款比率為0.25%，按年增加0.05個百分點。客戶貸款的信貸成本為0.16%，較去年全年增0.02個百分點，主要受新冠肺炎疫情影響，宏觀經濟展望不確定性增加，審慎更新預期信用損失模型參數，引致減值準備撥備有所增加。
第三季，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按季下降11.7%，主要因市場利率持續下跌，令貸存利差收窄，本集團積極優化存、貸款價格管理，抵銷部分負面影響，淨息差按季收窄22個基點至1.17%。
淨服務費及佣金收入較上季度增加9.4%，證券經紀、貸款、基金分銷、信託及託管服務和匯票的佣金收入增加，保險、信用卡業務、買賣貨幣及繳款服務的佣金收入則按季下跌。
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