證監會行政總裁歐達禮今日於證監會合規論壇上發表開幕辭，回顧過去一年該會就疫情及複雜政治環境採取的措施。他特別提到，證監會就壹傳媒（0282）事件中罕見發聲明，是當時傳媒中出現大量猜測，該會有必要澄清作為市場監管者的責任。

他表示，就壹傳媒股價異動發聲明的行為，與其他證監行動一樣，是基於該會獨立、正直及對公眾負責的核心價值。他強調，作為獨立監管者，在依法行動的過程中，證監會從不會擔心激怒任何特定的政見人士（any particular constituency）。他表示，未來該會也將會明辨市場行為，同時確保自身透明及公正的作風。

歐達禮於演講中，多次強調證監在市場的執法方式、立場均一如既往，並希望在當下政治環境中，市場可對證監會保持信心。他指出，地緣政治成為香港面對的一大挑戰，市場參與者曾就「港區國安法」、美國制裁等事宜提出憂慮，而證監會則多次就事宜發聲明，以保證該會可謹慎處理自身的角色，確保香港監管體系的核心屬性不變。

歐達禮亦提及新冠疫情帶來的挑戰，他指出，疫情仍未結束，全球將面對長期的經濟「復原期」、破產激增、央行資產負債表擴大等問題。此外，他同時就證監會新採取的措施進行澄清。早前證監會要求金融機構向其提供自身的數據記錄的使用權，有坊間猜測涉及政治考慮，歐達禮指出，猜測完全不屬實。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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