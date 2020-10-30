莎莎國際（0178）發盈警，截至9月底止的六個月，撇除使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備，期內料虧蝕2億元至2.3億元。若連同相關3000萬元至7000萬元的減值撥備計算，期內則虧損約2.3億元至3億元；去年同期錄得3650萬元虧損。

集團表示，在新冠肺炎疫情影響下，零售店舖的銷售大幅下跌，尤其是香港的遊客區，故作出前述減值撥備。此減值撥備為非現金性的會計處理方式，因此對集團在該期間的現金水平並無任何影響，強調集團的現金足以應付現時業務所需。截至上月底，集團現金及銀行結存約為5.9億元。

莎莎又指，新冠肺炎疫情於全球爆發，影響到集團所有實體店的經營，包括香港、澳門、中國內地及馬來西亞市場的業務。各地政府實施出入境檢疫管制措施，令旅客人數急劇下跌，而當地本地客的銷售亦因社交隔離措施而見疲弱，店舖人流及零售銷售同樣大幅下跌，零售消費疲弱，營商環境艱難。

集團正採取不同的應變措施以盡快回復盈利能力為目標，包括積極減少位於遊客區的店舖，並與業主商討減租、洽談短期租約等事宜，同時亦加強產品類別管理，透過清貨及成本管理等減省營運開支。此外，集團亦積極投入發展電子商貿及O2O業務，加快邁進新零售時代。

記者：蔡穎霖

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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