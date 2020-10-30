報道指瑞士寶盛擬在中國成立財富管理合資企業
文章日期：2020年10月30日 16:44
路透引述消息人士報道，瑞士私人銀行寶盛集團計劃與一間中國金融公司合作在華建立業務，促進其在亞洲市場增長戰略的一部分。若計劃成功，寶盛集團有望成為首家在中國成立財富管理合資企業的大型私人銀行。
消息人士稱，寶盛集團計劃成立一間持有多數股權的合資企業，以利用中國急速增長的財富開展業務，該公司已開始尋找合作夥伴。
消息人士又稱，寶盛集團可能明年對中國的合作伙伴做出決定，之後正式開始申請牌照。
寶盛集團發言人不予置評。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
其他報道
傳真社揭首三季固投非由負轉正 統計局解釋曾非公開修訂去年數據
恒指半日跌6點 小米升5.2% 合景悠活跌13.9% 世茂服務跌3.6%
Canalys：全球智能電話出貨量按季升22% 小米首次躋身三甲