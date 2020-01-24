政府統計處公布，今年第三季本地生產總值（GDP）預先估計數字，按年下跌3.4%，市場預期為下跌5.6%，第二季跌幅為9.0%，跌幅放緩部分原因是比較基數較低，以及內部及對外需求均逐步改善。經季節性調整本地生產總值第三季按季上升3.0%，好過市場預期的升0.7%，終止連續五季收縮的情況。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支第三季按年下跌7.7%，較第二季14.2%跌幅有所改善；政府消費開支第三季按年上升6.4%；本地固定資本形成總額按年下跌11.2%，第二季跌幅為21.4%。

以國民經濟核算定義計算，貨品出口總額第三季按年上升3.8%的實質升幅，第二季則下跌2.2%；貨品進口按年上升1.9%，第二季則下跌6.7%。

政府發言人指出，香港經濟第二季觸底後，整體表現有一些改善，內地經濟穩健擴張帶動外圍環境改善，本地經濟氣氛第三季後期隨着疫情趨穩有所好轉，以及金融市場活動暢旺亦是改善原因。不過第三季經濟活動仍然明顯低於衰退前的水平。經季節性調整後按季比較，第三季本地生產總值實質顯著上升3.0%。

以主要組成部分分析及按年比較，許多主要市場（尤其是內地）進口需求恢復，令整體貨物出口在第三季重拾增長。但訪港旅遊業仍然停頓，服務輸出繼續急挫；私人消費開支跌幅收窄惟仍然顯著，因消費情緒於7、8月受第三波疫情打擊後，後期有所好轉。營商環境困難，整體投資開支繼續明顯下跌，儘管較上一季有相對改善。

展望未來，內地經濟持續穩健復蘇，應在未來數月為香港出口帶來支持。另外，如主要先進經濟體持續復蘇，全球需求及貿易往來將進一步改善。本地方面，除非病感染個案再度急升，本地經濟活動應在今年餘下時間繼續復蘇。但疫苗廣泛應用前，疫情仍是環球及本地經濟的主要下行風險。由於廣泛的旅遊限制仍然存在，旅遊業難以迅速反彈。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國有機會無序脫歐，亦增加不確定性。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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