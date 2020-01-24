美股期貨午後急跌，拖累恒指午後跌幅最多曾擴大至556點或2.26%，是近兩周最大跌幅，收市跌479點或1.95%，報24107點，跌至10月6日後新低。恒指連跌4日累計跌811.36點，是9月7日以來最長跌浪。

大市全日成交金額1517億元，較上日增加13.92%，是10月14日1543.49億元成交後最多；國指跌195點或1.96%，報9760點。恒生科技指數收報7534點，跌1.84%。

恒指午後急挫，不僅失守10天線(24614.79點)和50天線(24527.16點)，更以大陰燭方式跌穿20天線(24333點)。

北水南下合計淨流入59.26億元，較上日減少47.62%，連續第16日流入，累計流入754.98億元。南水北上合計淨流出56.73億元人民幣，終止連續2日流入。

藍籌8隻升，41隻下跌，1隻無升跌。中海外（0688）升1.04%，收報19.4元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌5.94%，收報36.45元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）升0.92%，收報22元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；友邦（1299）跌3.37%，收報73.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低80點。

恒生科技指數成份股4隻升，24隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報22.75元，升3.41%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報33.3元，跌8.89%。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累跌2.73%或678點，表現最佳的是騰訊（0700），累升4.8%，其次為恒生（0011）及匯控（0005），分別升3.3%及2.7%。而表現最差的是聯通（0762），累跌10.3%，其次為中人壽（2628）、潤地（1109），分別跌9.6%及8.15%。

國指過去5個交易日累跌3.22%或324點，表現最佳的是新奧能源（2688），累升7.4%，其次為美團（3690）、騰訊，分別升4.8%及1.8%。而表現最差的是聯通，累跌10.3%，其次為中人壽、招商銀行（3968），分別跌9.6%及8.3%。

個股表現方面，兩公司今日上市。合景悠活（3913）定價7.89元，收報6.08元，跌22.9%。世茂服務（0873）定價16.6元，收報16.6元，無升跌。

多隻內銀今將公布業績，績前如下，農業銀行（1288）收報2.62元，跌2.24%；中國銀行（3988）收報2.45元，跌2.39%；交行（3328）收報3.81元，跌1.55%；中銀香港（2388）收報21.5元，跌0.23%；工行（1398）收報4.36元，跌2.9%；招商銀行（3968）收報40.3元，跌3.47%。

美高梅中國（2282）第三季雖然轉盈為虧，但收市升5.25%，報10.22元，是眾多濠賭股之中表現最好。其他濠賭股均向，新濠國際發展（0200）收報12.56元，跌2.33%；澳博控股（0880）收報8.03元，跌1.59%；永利澳門（1128）收報10.7元，跌1.11%；銀河娛樂（0027）收報51.1元，跌2.76%；金沙中國（1928）收報27.15元，跌2.69%。

比亞迪（1211）上季多賺13倍，兼發盈喜，今早股價曾平上市高位164元，收報154.1元，跌1.6%。

建行（0939）上季少賺4%，不良率1.53%。收報5.35元，跌2.55%。

內地監管機構據報要求恒大（3333）、融創中國（1918）和萬科（2202）等12家內房每月上報財務數據。被點名的上述三間內房均升，恒大收報15.4元，升4.76%；萬科收報24元，升1.05%；融創收報28.6元，升0.53%。

破頂股包括，藥明康德（2359）創上市新高，見128.3元，收報123.5元，升0.08%；美團（3690）創上市新高，見300.4元，收報288.2元，跌3.03%；嘉里物流（0636）創上市新高，見16.28元，收報16.16元，升1.38%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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