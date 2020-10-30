傳真社揭首三季固投非由負轉正 統計局解釋曾非公開修訂去年數據
文章日期：2020年10月30日 16:25
國家統計局上周一（19日）公布最新經濟數據，首三季GDP增速由負轉正，拉動經濟的三頭馬車當中，首三季固定資產投資按年升0.8%，為今年首度見正增長。但傳真社今日報道指，根據統計局數字，內地今年首三季全國固定資產投資為43.65萬億元（人民幣．下同），去年同期為46.12萬億元，今年變幅應是按年減少5.3%，而非官方所稱按年升0.8%。此外，今年首三季的社會消費品零售總額為27.33萬億元，官方公布的按年變幅是下跌7.2%，但如果以去年總額29.67萬億元計算，今年按年跌幅應為7.9%，相差也有0.7個百分點。
傳真社指，類此以總額計算按年變幅與官方直接公布的變幅不一致情況，在去年全年固定資產投資及2018年全年社會消費品零售總額這兩項也曾出現。
據統計局在今年的數據公告所附註，2019年的數據曾作出過修訂。局方指「根據第四次全國經濟普查、統計執法檢查和統計調查制度規定，對上年同期固定資產投資數據進行修訂」。
統計局回覆傳真社查詢，亦確認曾修訂上一年數據，「數據庫所列的增長速度是經修訂後的數據，絕對量（總值）則在修訂後沒有更新」，並承認「目前絕對量跟增幅之間是不太對應，只能以一年跟前一年比，不能跟以前的年份一同比較」。局方還稱，外界包括研究機構引用相關資料時，如用作跨年份比較是錯誤的。
按統計局說法，則其官網數據庫當中，出現同一時期某經濟指標的總量是修訂前數字，變幅則是修訂後數字的「一個數據，兩種版本」的情況。
記者：陳子凌
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
其他報道
恒指半日跌6點 小米升5.2% 合景悠活跌13.9% 世茂服務跌3.6%
Canalys：全球智能電話出貨量按季升22% 小米首次躋身三甲