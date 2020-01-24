IDC：全球智能電話市場第三季呈復蘇跡象
文章日期：2020年10月30日 15:57
市場研究機構IDC公布，全球智能電話市場第三季呈復蘇跡象，出貨量按年跌1.3%，達3.53億部，好過市場預期的減少9%，主要受惠於放寬防疫措施。
出貨量最多的是三星，按年增2.9%至8040萬部，市佔率22.7%；其次為華為，但按年跌22%至5190萬部；第三位為小米（1810）按年升42%，至4650萬部；蘋果則排第四，按年跌10.6%，至4160萬部。
三星主要受惠於印度市場其250美元以下的平價機銷售表現強勁；華為則受到美國制裁擴大，中國市場表現亦受影響；小米方面亦主要受惠於印度市場的強勁增長，在印度的市佔率達53%；蘋果則因為新 iPhone 12 系列延遲上市。
IDC指，放寬防疫措施釋放市場需求，另外，手機廠推出的折扣優惠亦吸引消費；而在印度市場，則受惠於低價智能電話較平板更容易負擔，以及疫情下遙距學習需求上升。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
其他報道
恒指半日跌6點 小米升5.2% 合景悠活跌13.9% 世茂服務跌3.6%
Canalys：全球智能電話出貨量按季升22% 小米首次躋身三甲