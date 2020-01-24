市場研究機構IDC公布，全球智能電話市場第三季呈復蘇跡象，出貨量按年跌1.3%，達3.53億部，好過市場預期的減少9%，主要受惠於放寬防疫措施。

出貨量最多的是三星，按年增2.9%至8040萬部，市佔率22.7%；其次為華為，但按年跌22%至5190萬部；第三位為小米（1810）按年升42%，至4650萬部；蘋果則排第四，按年跌10.6%，至4160萬部。

三星主要受惠於印度市場其250美元以下的平價機銷售表現強勁；華為則受到美國制裁擴大，中國市場表現亦受影響；小米方面亦主要受惠於印度市場的強勁增長，在印度的市佔率達53%；蘋果則因為新 iPhone 12 系列延遲上市。

IDC指，放寬防疫措施釋放市場需求，另外，手機廠推出的折扣優惠亦吸引消費；而在印度市場，則受惠於低價智能電話較平板更容易負擔，以及疫情下遙距學習需求上升。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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