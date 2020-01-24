華興資本今日於內地舉行醫療及生科論壇，華興資本董事長兼首席執行官包凡指出，旗下證券服務今年首三季度參與的醫療板塊股份包銷交易約涉54.6億港元，參與醫療私募融資交易約234億港元，期內集團就醫療行業作出的私募投資達10億元人民幣。此外，今年年內醫療行業交易前五大融資案例中，華興參與其中一半。

包凡表示，疫情增強內地對醫療行業的重視程度，相信未來內地政策的效應將逐步顯現。他預計，今年全年中國醫療企業的私募融資以及IPO，在數量及集資金額上，較去年均將增加一倍。此外，受惠上海科創板生物健康股帶動，今年首三季A股IPO累計集資額較去年全年集資額飈升4倍。

他表示，近期華興參與的醫療交易中，包括從事AI藥物研發的晶泰科技、從事基因測序的華大智造、美國生科製藥平台公司Schrödinger、醫療大數據服務公司神州醫療、高誠生物等。

包凡認為，未來內地政策及企業技術將左右中國醫療行業發展。例如，內地的「內循環」策略，將可加快藥品及醫械的國産替代進程，推動企業發展。此外，其他政策如「醫保控費」、提升仿製藥及仿製醫械質量標準、提升疾病防控及生物安全防控能力等政策，均可產生深遠影響。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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