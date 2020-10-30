滬指三連升斷纜 全日跌近1.5% 全周挫1.6%
文章日期：2020年10月30日 15:06
內地三大指數回吐，滬指終止三連升走勢。上證綜指早段反覆向下，午後跌幅擴大，尾市一度跌穿3220點水平，全日收報3224點，跌48點或1.47%，成交額3289億元(人民幣．下同)。
深證成指早段於13400點之上徘徊，午後跌勢加大，曾低見13204點，最多跌315點，全日收報13236點，跌283點或2.09%，成交額5419億元。兩市成交額合共8708億元。
創業板指數也終止連升4日走勢，全日收報2655點，跌44點或1.63%，成交額2754億元。
總結全周，上證綜指累跌53點或1.63%；深證成指升108點或0.82%；創業板指升55點或2.12%。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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