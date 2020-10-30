小米羅燕：港上半年收入逆市升3成 未來仍以手機為中心
文章日期：2020年10月30日 15:00
小米（1810）今天舉行「玩出無限可能」發布會，小米香港及台灣總經理羅燕在會後的視象會議上透露，香港上半年總收入同比上漲約三成。當中，手機出貨量按年升12%，非手機產品銷售收入同比增長42.6%。
此前有傳華為分拆較低階的「榮耀」系列手機，或會對小米帶來影響。羅燕表示，不評論其他廠商，強調最重要的是做好自己的產品及服務。
羅燕指，香港上半年最受歡迎的智能家具，包括空氣淨化機、手持吸塵機，以及新推出的掃拖機械人。同時，小米每個月都會引入不同的非手機新產品到港，受疫情下在家抗疫的新常態影響，新推出的34吋顯示屏獲用戶歡迎。
展望未來，羅燕表示，小米仍然繼續以手機產品為核心，配合對智能家具的控制，令生活更方便，公司發展策略並不會改變。
小米香港及台灣營運總監鄭景鴻指，最新Mi 10T系列將推出三款產品，包括10T Lite、10T及10T Pro，售價由2099元起，11月5日直播發售、11月6日起接受預訂，11月12日正式開賣。
記者：蔡穎霖
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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