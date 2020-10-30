恒指跌6點，收報24580點，成交金額663億元。美股急挫後反彈，但4大科技股公布理想業績後股價大跌，美股期貨又回落。亞洲股市普遍下跌，但港股依然有抗跌力，ATM先跌後升，美團（3690）首度升至300元關口。

今早上市的兩隻物管股世茂服務（0873）和合景悠活（3913）雙雙潛水，分別跌3.6%及14%。但其他物管股未受影響，碧桂園服務（6098）昨日急升後今早靠穩。持續下跌多時的內房股反彈，重啟回購的恒大（3333）急升6%。

現在比較強勢的是汽車股，但普遍都回到疫情高位，比亞迪、長汽升幅更是驚人，始終內地汽車市場已是存量市場，疫情擾動令第3季特別強勁，但也不宜再貿然高追。現在既有勢回升、又具概念的可能是芯片股。

筆者此前也說中芯（0981）偏強，即使受到制裁、中期產品技術升級無望，但股價就是穩步回升，或是炒作成「十四五」規劃的風口。中央表明要建設科技強國，半導體是重中之重，中芯當然受惠。此外，美國不斷批准企業向華為供貨，只要不是涉及5G網絡便可，意味手機業務有機會起死回生，對中芯也是一大利好。再加上拜登上台機會高，或會改變制裁決定。

走勢上，中芯被傳出制裁後急挫，但已慢慢回升收復失地，近日上試通道頂部，今早更加突破升浪，勢頭很強。若利淡因素有變，回升空間會很大，可看看會否回調至23元水平附近收集。

張兆聰

明報首席評論員