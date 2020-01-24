恒指半日跌6點 小米升5.2% 合景悠活跌13.9% 世茂服務跌3.6%
文章日期：2020年10月30日 12:20
恒指半日表現反覆，低開50點後曾挫145點，臨近半日收市曾倒升最多13點重上24600點，半日跌6點或0.03%，報24580點，成交金額663億元；國指跌16點或0.16%，報9939點。恒生科技指數收報7767點，升1.19%。
藍籌21隻升，27隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）跌3.61%，收報4.8元，是跌幅最大的藍籌。昨晚公布業績的建行（0939）跌1.09%，收報5.43元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點
國際市場研究機構Canalys指，全球智能電話出貨量按季升22%，小米（1810）首次躋身三甲，小米半日升5.28%，收報22.95元，是升幅最大的藍籌，同時，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點。
恒生科技指數跑贏恒指，成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報23.7元，升7.73%；跌幅最大的是昨日公布業績的比亞迪電子（0285）收報34.55元，跌5.47%。
美股科技巨頭昨公布業績，蘋果於內地的銷售下滑，蘋果相關股均下跌。瑞聲（2018）收報41.7元，跌0.71%；鴻騰（6088）收報3.18元，跌3.64%；高偉電子（1415）收報3.47元，跌1.42%。
美高梅中國（2282）第三季經調整物業EBITDAR轉虧，半日收報9.62元，跌0.93%。昨公布業績的澳博控股（0880）先跌後升，半日收報8.21元，升0.61%。
兩公司上市。合景悠活（3913）定價7.89元，半日收報6.79元，跌13.9%。世茂服務（0873）定價16.6元，半日收報16元，跌3.6%。
破頂股包括，美團（3690）創上市新高，見300.4元，收報298.6元，升0.47%；藥明康德（2359）創上市新高，見128.3元，收報124.1元，升0.57%。
多間公司公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）收報2.69元，升0.37%；國航（0753）收報5.04元，跌0.2%；中行（3988）收報2.5元，跌0.4%；交通銀行（3328）收報3.81元，跌1.55%；中銀香港（2388）收報21.85元，升1.39%；東航（0670）收報3.11元，跌0.96%；中國鐵建（1186）半日收報5.27元，升0.38%；中鐵（0390）半日收報3.58元，升0.56%；南航（1055）收報4.07元，跌0.49%；招商銀行（3968）收報40.65元，跌2.63%；工行（1398）收報4.44元，跌1.11%。
比亞迪（1211）上季多賺13倍，兼發盈喜，股價曾平上市高位164元，收報161.7元，升3.26%；
郵儲行（1658）第三季多賺13%，半日收報3.72元，跌0.8%。
內地監管機構據報要求12家內房每月上報財務數據。恒大（3333）收報15.6元，升6.12%；萬科（2202）收報24.4元，升2.74%；融創（1918）收報29元，升1.93%。
中石油（0857）第三季扭虧賺400億，首三季仍跌73%。收報2.22元，升1.83%。
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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