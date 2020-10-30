Twitter第三季用戶增長遜預期 收市後挫逾17%
文章日期：2020年10月30日 11:29
Twitter公布季度業績，第三季每日活躍用戶按年升27%至1.87億戶，低於市場預期的1.95億戶。Twitter股價在美股交易時段收升8.08%，惟收市後股價急挫17.53%。
Twitter第三季收入為9.36億元(美元．下同)，優於市場預期的7.77億元。盈利下跌21%至2866萬元。每股經調整後盈利0.19元，高於預期的0.06元。
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講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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