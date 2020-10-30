港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.43點子至0.40268%；一周拆息亦由跌轉升；隔夜息更升至8月28日以來最高。

港元現報7.7523元貶值5點子，曾貶值最多13點子，報7.7531元，亦曾升值最多6點子，報7.7512元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升26.87點子至0.32107%；1星期HIBOR升8.16點子至0.56571%；2星期HIBOR升0.39點子至0.42232%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.79點子至0.50268%；6個月期HIBOR升0.5點子至0.68%；12個月期HIBOR升0.19點子至0.85464%。

美元指數現報93.804貶值0.151點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.14775%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2549%，連續2日收窄，利差是2020年10月19日後最低，當日差距為0.2245%

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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