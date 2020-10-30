港元拆息普遍向上 隔夜息見2個月高 1個月息則續跌
文章日期：2020年10月30日 11:29
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.43點子至0.40268%；一周拆息亦由跌轉升；隔夜息更升至8月28日以來最高。
港元現報7.7523元貶值5點子，曾貶值最多13點子，報7.7531元，亦曾升值最多6點子，報7.7512元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升26.87點子至0.32107%；1星期HIBOR升8.16點子至0.56571%；2星期HIBOR升0.39點子至0.42232%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.79點子至0.50268%；6個月期HIBOR升0.5點子至0.68%；12個月期HIBOR升0.19點子至0.85464%。
美元指數現報93.804貶值0.151點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報0.14775%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2549%，連續2日收窄，利差是2020年10月19日後最低，當日差距為0.2245%
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