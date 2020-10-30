國際市場研究機構Canalys發表報告指，2020年第三季全球智能電話出貨量達3.48億部，按年跌1%，但較上季大增22%。首三位分別是，三星增2%至8020萬部，華為大跌23%至5170萬部，小米（1810）增45%至4710萬部，首次擠身三甲。而由於蘋果9月並沒有新機推出，出貨量跌1%至4320萬部。

另外兩個內地品牌，Vivo及Oppo，則分別出貨3180萬部及3110萬部。其餘牌子方面，Realme 1510萬部，聯想（0992）1020萬部。

Canalys分析員Mo Jia表示，小米第三季搶佔華為市場，小米增加1450萬部的同時，華為減少1510萬部。於歐洲市場，華為出貨量大減25%，而小米則大增88%。

Mo Jia表示，小米策略進取，以更高的生產目標將產品推廣至歐洲市場，希望取得分銷商、電訊商的信任，但同時亦面對Oppo、Vivo打入歐洲市場的競爭，例如網上銷售競爭、由高端至低端的產品競爭。

三星方面，Mo Jia表示，銷售增加因為第二季受到網下銷售因疫情拖累，第三季銷情出現反彈；其次，由於印度反華，韓國品牌三星的銷售因而增加；第三，推出更多優惠及免運費刺激銷情。

資深分析員Ben Stanton表示，雖然第三季表現較上半年好，但疫情的影響仍陸續浮現，例如4G晶片的供應短缺將引致供應鏈遇到樽頸，將會提高生產成本；另一方面，近期再現第二波疫情，將會引致政府再度推出更多限制措施，預期會有更多人失業、破產。認為第三季的舒緩情況只屬短暫。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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