Facebook第三季收入勝市場預期。Facebook股價在美股交易時段收升4.92%，惟收市後股價收跌2.65%。

Facebook第三季收入214.7億元(美元．下同)，按年增長22%，勝市場預期的198.4億元。淨利78.46億元，按年升29%。每股盈利2.71元，勝市場預期1.91元。

期內，廣告收入212.2億元，增長22%，高於市場預期的195.5億元。公司月活躍用戶(MAU)27.4億，按年增長12%，高於市場預期的27億。日活躍用戶(DAU)18.2億，同樣增長12%，也高於市場預估17.8億。

Facebook預計，第四季按年廣告增長率會較第三季高，因為節日廣告需求強勁。不過，展望2021年，仍面對「很多的不確定性」，提及即將進行的隱私規定修改，以及預期疫情下令商業活動繼續由線下轉至線上，因而繼續刺激廣告業務的增長，惟若這種趨勢改變，將影響廣告的增長。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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