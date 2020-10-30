谷歌(Google)母公司Alphabet收市後公布季度業績，第三季收入恢復正增長，扭轉第二季下降趨勢，因數字廣告隨着美國經濟一同恢復增長。Alphabet股價在美股交易時段收升3.05%，收市後再6.5%。

Alphabet第三季淨利潤112億元，按年增長59.13%。每股盈利16.4元，高於預期的11.42元。收入按年增長14%至462億元(美元．下同)，高於市場預測429億元。

Google大約90%的收入來自廣告，其中大部分與搜索結果相關。受疫情影響，Google廣告業務在第二季陷入停滯，但隨着人們逐步適應居家生活，電子商務蓬勃發展，人們花更多時間在YouTube上觀看視頻。YouTube廣告收入50.4億元，按年增長32%。雲收入增長45%至34億元。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

美高梅中國：第三季經調整物業EBITDAR轉虧

蘋果第四季業績勝優預期 大中華銷售跌29%

恒指低開50點 合景悠活跌17.8% 世茂服務跌4.8%

內地股市高開 人行開展1000億人幣7天期逆回購操作

美期向下 港股ADR升23點 多隻內銀出業績 合景悠活、世茂服務上市

萬國數據IPO以80.88元定價 一手中簽率80%

道指升139點 標指創兩周最大升幅 蘋果、FB、谷歌績後表現各異