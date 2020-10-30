加拿大法官允許孟晚舟提交更多證據 匯控現升0.6%
文章日期：2020年10月30日 10:32
華為首席財務官孟晚舟引渡案有新進展，一位加拿大法官裁定，孟晚舟可以提交更多證據來支持美國的引渡請求存在嚴重缺陷，不應予以受理的觀點。匯控（0005）現報32.5元，升0.61%。
不列顛哥倫比亞省最高法院大法官Heather Holmes公布書面決定，孟晚舟將被允許提交「部分，但並非全部」她所要求的證據。Holmes說，其中一些證據「確實可以挑戰美國引渡請求的可靠性」。
孟晚舟獲准提交的證據包括一批電子郵件，據稱顯示匯豐很清楚華為在伊朗的業務關係，不可能在這方面被孟晚舟誤導；另一個是一份2012年延期起訴協議的摘錄，其中美國司法部表示，如果未來匯豐知曉相關情況但仍進行了會違反制裁的交易，其可以恢復對匯豐的刑事指控。
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