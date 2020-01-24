美高梅中國（2282）控股股東公布業績，其中包括美高梅中國按美國公認會計原則編製的財務資料。資料顯示，美高梅中國第三季收益淨額較去年季度減少94%至4,700萬美元；經調整物業EBITDAR虧損為9,600萬美元，而去年季度經調整物業EBITDAR則為1.84億美元。

經貴賓賭枱贏率調整的美高梅中國收益淨額較去年季度減少92%至5,400萬美元；經貴賓賭枱贏率調整的美高梅中國經調整物業EBITDAR虧損為9,300萬美元，而去年季度經貴賓賭枱贏率調整的美高梅中國經調整物業EBITDAR則為1.70億美元。

公司指，第三季收益淨額大跌94%，乃由於澳門實施旅遊限制以及與疫情有關的其他營運限制。

期內，主場地賭枱贏額較去年季度減少95%；貴賓賭枱贏額較去年季度減少95%。

美高梅現報9.64元，跌0.72%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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