蘋果公司收市後公布季度業績，表現高於市場預期，主要是Mac電腦及服務部門銷售創紀錄，彌補iPhone 12發布延遲的影響。蘋果股價在美股交易時段收升3.7%，惟收市後股價下挫4.2%。

蘋果公司公布，第四季營收達647億元(美元．下同)，創下同期最高紀錄，並勝市場預期的640億元。淨利潤126.73億元，高於市場預期的123.82億元。每股盈利73仙，略勝市場預計的71仙。

不過，作為蘋果最重要的市場之一，大中華區營收下降29%至79億元，為數年來最低。

期內，iPhone銷售收入264.4億元，按年下跌21%，少於預期的279.3億元。iPad銷售收入68億元，超過61億元的預期；Mac銷售收入90億元，優於80億元的預期。

包括App Store、Apple Music和iCloud在內的服務項目收入145億元，高於上年同期的125億元，也高於市場預期139億元。

由於新冠疫情的持續影響，蘋果沒有提供截至12月底的季度預測指引，令市場難以估計iPhone 12系列手機銷情及財測。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

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截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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