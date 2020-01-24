恒指今早低開50點或0.21%，報24535點，成交金額31億元；國指今早低開47點或0.49%，報9907點。恒生科技指數開市報7691點，升0.21%。

藍籌14隻升，29隻下跌，7隻無升跌。小米（1810）升2.29%，報22.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；蒙牛（2319）跌1.81%，報38.05元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.32%，報597元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。

多間公司公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）開市報2.65元，跌1.12%；國航（0753）開市報5.06元，升0.2%；中行（3988）開市報2.51元，無升跌；交通銀行（3328）開市報3.86元，跌0.26%；中銀香港（2388）開市報21.5元，跌0.23%；東航（0670）開市報3.16元，升0.64%；中國鐵建（1186）開市報5.26元，升0.19%；中鐵（0390）開市報3.58元，升0.56%；南航（1055）開市報4.1元，升0.24%；招商銀行（3968）開市報41.75元，無升跌；中車（1766）開市報3.06元，升0.65%；工行（1398）開市報4.48元，跌0.22%。

兩公司上市。合景悠活（3913）定價7.89元，開市報6.48元，跌17.8%。世茂服務（0873）定價16.6元，開市報15.8元，跌4.8%。

美高梅中國（2282）第三季收益淨額較去年季度減少94%至4,700萬美元；經調整物業EBITDAR虧損為9,600萬美元，而去年季度經調整物業EBITDAR則為1.84億美元。開市報9.75元，升0.41%。

比亞迪（1211）上季多賺13倍，兼發盈喜。比亞迪開市報159.8元，升2.04%

郵儲行（1658）第三季多賺13%。開市報3.81元，升1.6%。

建行（0939）上季少賺4%，不良率1.53%。開市報5.46元，跌0.55%。

I.T（0999）上半年蝕3.4億，港澳關17間分店。開市報1.05元，無升跌。

內地監管機構據報要求恒大（3333）、融創中國（1918）和萬科（2202）等12家內房每月上報財務數據。恒大（3333）開市報15.1元，升2.72%；萬科（2202）開市報24.1元，升1.47%；融創（1918）開市報28.4元，跌0.18%。

香港寬頻（1310）派未期息0.38元，料明年派息增加8％-10%。開市報13.76元，無升%。

比亞迪電子（0285）首三季多賺逾3倍。開市報36.9元，升0.96%。

澳博（0880）第三季由盈轉虧，虧損10.31億。開市報8.06元，跌1.23%。

中石油（0857）第三季扭虧賺400億，首三季仍跌73%。中石油（0857）開市報2.21元，升1.38%。

電盈（0008）傳分拆VIU，集資2億美元。開市報4.79元，跌0.2%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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