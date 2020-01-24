美期向下 港股ADR升23點 多隻內銀出業績 合景悠活、世茂服務上市
文章日期：2020年10月30日 08:57
美國科技巨頭公布業績後延長時段普遍向下，拖累美股期貨下跌，道期現跌0.6%，標期跌0.86%，納期跌1.35%。日股現跌0.34%，韓股現跌0.51%，澳股現升0.24%。
港股ADR升23點或0.1%，報24610點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.62%，折合報608.77元；匯控（0005）升1.52%，折合報32.79元；建行（0939）跌1.16%，折合報5.43元。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括農業銀行（1288）、國航（0753）、中國銀行（3988）、交通銀行（3328）、中銀香港（2388）、東航（0670）、中國鐵建（1186）、中鐵（0390）、南航（1055）、招商銀行（3968）、中車（1766）、工商銀行（1398）等。
兩公司上市。合景悠活（3913）定價7.89元。世茂服務（0873）定價16.6元。
美高梅中國（2282）第三季收益淨額較去年季度減少94%至4,700萬美元；經調整物業EBITDAR虧損為9,600萬美元，而去年季度經調整物業EBITDAR則為1.84億美元。
比亞迪（1211）上季多賺13倍，兼發盈喜。
郵儲行（1658）第三季多賺13%。
建行（0939）上季少賺4%，不良率1.53%。
I.T（0999）上半年蝕3.4億，港澳關17間分店。
內地監管機構據報要求恒大（3333）、融創中國（1918）和萬科（2202）等12家內房每月上報財務數據。
香港寬頻（1310）派未期息0.38元，料明年派息增加8％-10%。
比亞迪電子（0285）首三季多賺逾3倍。
澳博（0880）第三季由盈轉虧，虧損10.31億。
中石油（0857）第三季扭虧賺400億，首三季仍跌73%。
電盈（0008）傳分拆VIU，集資2億美元。
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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