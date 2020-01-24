美國第三季度GDP創紀錄增長33%，加上首次申領失業救濟人數下降超預期，另外，美國總統特朗普表示，計劃在選舉結束後推出「規模非常大的一攬子刺激計劃」，美股標普500指數創兩周來最大升幅。

科技股巨頭公布業績，蘋果第四季收入勝預期，但iPhone營收遜於預期，並且大中華區收入銳減29%至79億美元，為數年來最低，收市後延長時段跌4.2%；谷歌母公司Alphabet第三季度銷售額超出預期，收市後延長時段升6.5%；Facebook第三季度收入、每股盈利活躍用戶數等均勝預期，收市後延長時段跌2.6%；亞馬遜第三季度每股純利勝預期，但預計第四季度經營利潤10億美元至45億美元，低過市場預期的59.5億美元，收市後延長時段跌1.8%。

道瓊斯工業平均指數收漲139點，升幅0.53%，報26659點。標普500指數收漲39點，升幅1.2%，報3310點。納斯達克綜合指數收漲180點，或1.65%，報11185點。

蘋果升3.7%，報115.32元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻27點，而聯合健康跌1.4%，報303.68美元，拖低道指28點。

科技股方面，蘋果收市報115.32元，升3.7%，谷歌母公司Alphabet收市報1556.88元，升3.05%，亞馬遜收市報3211.01元，升1.52%，Facebook收市報280.83元，升4.91%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.12%，報341點。德國DAX指數收漲0.33%，報11598點；法國CAC 40指數跌0.04%，報4569點；英國富時100指數收跌0.02%，報5581點。