持有又一城的豐樹北亞商業信託（Mapletree North Asia Commercial Trust）公布今年4月至9月底的上半年業績，總收入按年下跌9.6%至1.9億新加坡元，淨物業收入按年下跌17.7%至1.397億新加坡元。集團表示，跌幅主要受疫情影響，又一城及北京佳程廣場平均租金下跌，前者租戶獲得3490萬新加坡元（約1.98億港元）租金減免。

截至今年9月底止，又一城商場零售續租租金下跌12%，出租率為99%。又一城上半年總收入及淨物業收入分別下跌32.6%及38.9%，跌幅主要來自租金減免及較低的零售租金，不過港元兌新加坡元匯率上升抵消了部分影響。集團指出，又一城租戶的銷售及人流按年下跌36.2%及45.5%，主要是社交距離措施及餐飲限制所影響。

豐樹北亞商業信託預計，香港疫情將繼續對零售業帶來沉重壓力，由於職位空缺增加，短期內零售租金將保持下降趨勢，大部分零售商將維持審慎態度，零售開始復蘇才會長租。集團又指，雖然入境旅客不太可能復蘇，但疫情轉趨穩定，本地消費情緒或會進一步改善。由於零售業疲軟，集團預計又一城平均續租或重新出租租金將在下半年繼續下跌，將據疫情對租戶影響，繼續提供租金減免措施。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

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