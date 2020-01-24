美國上季GDP增33% 升幅破紀錄兼勝預期
文章日期：2020年10月29日 21:05
隨着經濟活動重啟，美國上季GDP錄得破紀錄的升幅。美國第三季GDP初值，按季折合成年率增長33.1%，由次季的31.4%破紀錄跌幅急劇反彈，升幅較分析師預期高出1.1個百分點。第三季的經濟增長，主要受惠為美國GDP貢獻三分之二的消費者活動恢復。美國上季商店、餐廳及酒吧等陸續恢復營業，樓市交投暢旺，帶動GDP回升。美國自2月以來就處於衰退，第一季GDP按季折合成年率下降5%。
美國GDP反彈之際，就業市場繼續輕微改善。美國勞工部公布，截至10月24日當周，首次申領失業救濟人數降至75.1萬人，較對上一周的79.1萬人略為下滑，創3月中以來低位。分析師預期，經濟直至今年底仍將緩慢改善，預期美國全年經濟規模經通脹及季節性調整後，將較去年收縮3.5%。
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